Nattan recebe orações em casa após interromper carreira por diagnóstico

Afastado dos palcos enquanto enfrenta problema de saúde, cantor Nattan emociona ao ganhar apoio com orações em sua casa

Nattan, que se afastou dos palcos por conta de um delicado diagnóstico de saúde, tem usado as redes sociais para compartilhar sua jornada de recuperação. Na última terça-feira, 09, o cantor, que pausou sua carreira em seu ápice, compartilhou detalhes de uma nova bateria de exames e mostrou que recebeu apoio com orações em sua casa.

Nattanzinho, como é conhecido pelo público, compartilhou em seu perfil um vídeo de um culto realizado em sua residência, onde amigos e familiares oraram por sua recuperação: “Te amo Jesus. 1 João 5:4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Que noite de benção”, ele legendou emocionado.

Nos comentários da publicação, o artista ganhou mensagens de apoio de amigos e admiradores: “Melhoras a você meu guerreiro… ele te trará de volta com muita mais força”, disse o cantor João Gomes. “Deus no comando sempre irmão. Boa recuperação”, disse Henry Freitas. “Você retornará mais forte”, escreveu um seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Para quem não acompanhou, o cantor apareceu aos prantos no final do ano passado após cancelar sua agenda de fim de ano por problemas de saúde. Ele chegou a ser substituído às pressas pela cantora Anitta em uma das apresentaçõs. Alguns dias após o desabafo, Nattan revelou que lida com um diagnóstico delicado há três meses. Ele enfrenta uma infecção pela bactéria H. Pylori.

Devido ao uso de antibióticos intensos, Nattan enfrenta alguns efeitos colaterais que afetam suas cordas vocais, por isso, ele se afastou dos palcos para se recuperar em casa, junto à família. No decorrer da tarde, o cantor também passou por novos exames em sua residência, mas ainda não compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Nattan fez forte relato após diagnóstico:

Em suas redes sociais na última terça-feira, 2, o cantor Nattan compartilhou um forte relato sobre os problemas de saúde que o levou a deixar os palcos temporariamente. Dono dos hits ‘Love Gostosinho’, ‘A gente se entrega’ e ‘Americana na Vaquejada’, o artista abriu o coração sobre pausar a carreira em seu auge na música.

“É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro”, disse o cantor, que conseguiu realizar o sonho de cantar em Copacabana, no Rio de Janeiro, mesmo com as dificuldades, mas acabou ficando rouco; confira o relato de Nattan.