Natália Deodato relembra momentos em que estava com depressão severa

Ex-BBB Natália Deodato detalhou luta para se autoaceitar por conta da manifestação do vitiligo

A ex-BBB, Natália Deodato, contou que já teve depressão severa e tentou tirar a própria vida no passado. Ela participou do Big Brother Brasil em 2022.

No ‘Sensacional’, programa da RedeTV!, que irá ao ar nesta quinta-feira, 9, às 22h30, ela contou que na adolescência, por conta da doença de pele vitiligo, ela sofreu para se autoaceitar: “Estava afundada em depressão. Tentei suicídio cinco vezes. Não conseguia me olhar no espelho, ir à rua, falar com as outras crianças, não conseguia me achar bonita. Foi muito pesado esse período para mim", revelou.

"Pesava 58 kg e fui para 44 kg em menos de um mês e não ganhava peso (...) Sou um milagre de Deus por tudo que já vivenciei”, constatou.

Relacionamentos

"Por minha mãe ter sido ausente e eu ter perdido meu pai muito cedo, sofri com a carência afetiva”, disse ao falar sobre seus relacionamentos.“O que mais ouvia na minha infância, principalmente quando começou o vitiligo e esse processo de autoaceitação, era que nunca seria amada e não conseguiria um namorado”, confidencia.

“Coloquei na cabeça que queria mudar de vida e construir minha família”, disse ela, que está atualmente comprometida com um empresário mineiro.