Na UTI, Compadre Washington aparece pela primeira vez: 'Estou melhor'

Compadre Washington tranquiliza os fãs ao gravar vídeo direto da UTI após ser internado e o diagnóstico é revelado em boletim médico

O cantor Compadre Washington levou um susto com sua saúde nesta semana e precisou ser internado às pressas. Ele passou mal durante um show e foi internado na UTI de um hospital de Salvador. Agora, ele gravou um vídeo diretamente do hospital para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

O artista está na UTI doHospital Mater Dei e foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica Estágio 1. O boletim médico mais recente informou que ele está em repouso, acordado e estável. Ele espera ser transferido para o quarto em breve. Tanto que ele gravou um vídeo no seu leito.

“Estou aqui para avisar vocês que eu já estou bem melhor! Graças a Deus. E estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Mas não se preocupe não que foi uma coisa de dores que senti. Deposi tive pico de pressão, mas agora estou bem graças a deus. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram e estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta aos palcos, dependendo do médico se vai liberar ou não. Mas estamos aí”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Compadre Washington (@compadrewashington)

Acidente com a cantora Brisa Star

A cantora Brisa Star, de 15 anos, desabafou nas redes sociais após sofrer um acidente de ônibus. O veículo perdeu o controle em uma estrada e caiu em uma ribanceira, deixando 15 feridos, no Ceará. A artista estava acompanhada de seus pais e da banda. Nesta segunda-feira, 26, ela mostrou uma foto do hematoma em sua perna e contou sobre a dor que sentiu.

Nos stories do Instagram, ela afirmou: “Minhas duas pernas estão assim, não estou conseguindo andar sozinha ainda. Depois venho contar com mais detalhes o momento, foi assustador. E obrigada por todas as mensagens positivas”. Logo depois, a jovem exibiu uma selfie que fez ao ser resgatada pelos médicos. “Único registro que tenho de quando estava dentro da ambulância. Uma dor fora do normal”, contou.

Depois do acidente, a equipe de Brisa Star divulgou um comunicado sobre o ocorrido. “A assessoria da cantora Brisa Star vem por meio deste informar que, na noite de domingo, 25 de junho, por volta das 20h, o ônibus em que estavam ela, pai e banda sofreu um acidente enquanto voltavam de agenda de shows. No momento, ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas e carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos”, informaram.