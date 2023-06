Cantora Brisa Star aparece pela primeira vez após ônibus cair em ribanceira

Após acidente de ônibus em uma estrada, a cantora Brisa Star se pronuncia: 'Foi bem assustador, fiquei bem traumatizada'

A cantora Brisa Star apareceu pela primeira vez após sofrer um acidente de ônibus em uma estrada no Ceará na noite de domingo, 25. O ônibus perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na cidade de Ipaumirim enquanto levava a cantora, seus pais e a banda. No total, 15 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Na manhã desta segunda-feira, 26, Brisa apareceu em um vídeo no programa Encontro, da Globo, para mostrar que está bem.

“Vim aqui tranquilizar todo mundo. Graças a Deus eu estou bem. Algumas pessoas da banda foram encaminhadas e fizeram exames, ainda não teve o resultado do exame, mas estão bem e estáveis. Eu estou indo agora para Fortaleza para fazer os meus exames porque eu bati as pernas e estou andando com um pouco de ajuda. Graças a Deus a gente está bem, meus pais estão bem. Quero agradecer pela preocupação de todo mundo, pelas mensagens, eu fiquei muito feliz. Estou lendo cada uma. Ontem foi um susto muito grande. Estava chovendo e o ônibus descontrolou. Foi bem assustador, fiquei bem traumatizada, mas agora estou bem. Obrigada pelas mensagens”, disse ela.

Antes disso, a equipe de Brisa Star divulgou um comunicado sobre o ocorrido. “A assessoria da cantora Brisa Star vem por meio deste informar que, na noite de domingo, 25 de junho, por volta das 20h, o ônibus em que estavam ela, pai e banda sofreu um acidente enquanto voltavam de agenda de shows. No momento, ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas e carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos”, informaram.

Brisa Star tem 15 anos de vida e é conhecida como a Fadinha do Piseiro. Ela nasceu em Ibiaí, em Minas Gerais, e mora em Fortaleza. A artista começou a fazer sucesso aos 11 anos e conquistou o público com o hit 'Se Joga no Passinho', que gravou com Thiago Jhonathan. Ao longo dos anos, ela fez parcerias com Zé Vaqueiro, Zé Felipe e João Gomes.