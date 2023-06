Compadre Washington é internado após passar mal em show

Compadre Washington é transferido para hospital de Salvador e o quadro de saúde dele é revelado pela equipe

O cantor Compadre Washington, da banda É o Tchan, foi internado na madrugada desta terça-feira, 27, após passar mal durante um show. A equipe dele informou que o artista foi transferido para um hospital em Salvador e passará por exames para receber um diagnóstico. Por enquanto, o quadro de saúde dele foi definido como estável.

“O cantor Compadre Washington teve um mal estar na cidade de São Sebastião do Passé. Na noite dessa segunda-feira, 26 de junho, ao puxar o trio no Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, o cantor Compadre Washington sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o hospital municipal Albino Leitão, onde teve um excelente atendimento pela equipe médica", informaram.

E completaram: "O artista foi transferido para o hospital Materdei em Salvador; e passará por uma bateria de exames para verificar seu atual quadro. O estado de saúde do artista é considerado estável. A Cara de Urso Produções, produtora que gerencia a carreira da banda É o Tchan, agradece a preocupação e o carinho de todos, e assim que tiver maiores informações, divulgará na página oficial da banda”.

Acidente com a cantora Brisa Star

A cantora Brisa Star, de 15 anos, desabafou nas redes sociais após sofrer um acidente de ônibus. O veículo perdeu o controle em uma estrada e caiu em uma ribanceira, deixando 15 feridos, no Ceará. A artista estava acompanhada de seus pais e da banda. Nesta segunda-feira, 26, ela mostrou uma foto do hematoma em sua perna e contou sobre a dor que sentiu.

Nos stories do Instagram, ela afirmou: “Minhas duas pernas estão assim, não estou conseguindo andar sozinha ainda. Depois venho contar com mais detalhes o momento, foi assustador. E obrigada por todas as mensagens positivas”. Logo depois, a jovem exibiu uma selfie que fez ao ser resgatada pelos médicos. “Único registro que tenho de quando estava dentro da ambulância. Uma dor fora do normal”, contou.

Depois do acidente, a equipe de Brisa Star divulgou um comunicado sobre o ocorrido. “A assessoria da cantora Brisa Star vem por meio deste informar que, na noite de domingo, 25 de junho, por volta das 20h, o ônibus em que estavam ela, pai e banda sofreu um acidente enquanto voltavam de agenda de shows. No momento, ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas e carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos”, informaram.