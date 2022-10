De top e shortinhos, Mel Maia treina pesado na academia e mostra curvas turbinadas

A atriz Mel Maia ostentou o corpaço da academia após o treino e deixou os seguidores babando

Mel Maia (18) treinou pesado nesta quarta-feira, 19, e resolveu mostrar o resultado para os seguidores. Pelos stories do Instagram, a atriz ostentou o corpaço turbinado e impressionou.

Ao lado do personal, a jovem exibiu as curvas em um top branco e shortinhos verde. "Shapando", brincou ela na legenda do vídeo.

Nas imagens, ela colocou os bíceps, abdômen, bumbum e coxas para jogo, e surpreendeu.

No final de semana, a atriz aproveitou a folga com um churrasco em casa com a família. Curtindo o sol do Rio de Janeiro, a artista apareceu com biquíni tie-dye rosa e branco, e ostentou o corpaço.

MEL MAIA CRITICA ATUAÇÃO DE JADE PICON

A atriz Mel Maia (18) deu o que falar ao fazer um comentário sobre a atuação de Jade Picon (21) na novela das nove escrita por Gloria Perez (73), Travessia. Em uma rede social, a jovem, que iniciou na televisão em Avenida Brasil, acabou revelando sua opinião sobre o desempenho da ex-BBB em sua primeira novela.

"Desejo tudo de bom pra ela! Mas só quem entende de atuação DE VERDADE vê que... né?!", falou Mel Maia e escreveu uma carinha de triste ao final da frase.

