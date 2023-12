MC Ryan SP revela crise dentro do avião: ‘É muito louco’

O funkeiro MC Ryan SP relata uma crise que teve dentro de um avião particular ao voltar de um show e decide tirar um dia de folga

O funkeiro MC Ryan SP viveu um susto nesta semana dentro de um avião particular. Ele estava voltando de um show quando sofreu uma crise de pânico e precisou ser contido pelo piloto da aeronave.

Nas redes socais, ele contou que a ansiedade desencadeou a crise de pânico e ele ficou abalado, mas já está melhor. “Vou tirar o dia para ficar em casa, descansando um pouco. Semana de shows aí foi um pouco corrida, dois estados diferentes, pra lá e pra cá. Confesso para vocês, rapaziada, que ontem eu achei que ia dar um trecho em mim. Minha crise de pânico atacou dentro do jato, eu queria pular do jato”, disse ele.

E completou: “Piloto me segurando, bagulho de maluco, bagulho de crise de pânico. Por isso que tem que rever as paradas, se cuidar mesmo. E eu vou procurar pelos próximos dias me cuidar um pouco psicologicamente”.

Então, ele incentivou seus fãs que também sofrem com crises de ansiedade a procurarem um especialista. "É muito louco falar de ansiedade, muita pessoas têm… Tinha uns dois meses que eu não tinha crise de ansiedade. Vem semana e vai semana e dá uns ataques em mim. Você tem a impressão que vai morrer, é um assunto bem sério. A melhor coisa é procurar um psicólogo, alguma pessoa que entende. Quem tem, procure um especialista, não é verdade”, contou.

MC Ryan SP mostra a decoração de sua casa

O funkeiro MC Ryan, do hit Tubarão Te Amo, agitou as redes sociais ao mostrar como é a decoração de sua mansão em São Paulo. O artista abriu as portas da propriedade em seu perfil no Instagram para mostrar a área interna do local e encantou seus seguidores com os detalhes luxuosos.

A casa conta com área social em conceito aberto, escada com revestimento de pedra e corrimão de vidro, piscina, portas de vidro do chão ao teto com vista para a área externa e itens de decoração de luxo, como as estátuas de jaguar na piscina e o tapete da grife Louis Vuitton.

Na legenda do post, ele comemorou a sua conquista financeira com o sucesso na música. “Obrigado Jesus. Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós somos artistas monstros da periferia. Respeita, nós viemos do pouco! Acredita no seu sonho menor, eu sempre vi essa casa quando ia na casa do Kevin. Dono da casa mais cara do condomínio”, afirmou.