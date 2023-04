Matheus, da dupla com Kauan, realiza transplante capilar: ‘Estética’

Cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, passa por transplante capilar e fala de cuidados do procedimento

Nesta terça-feira, 25, o cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores que realizou um procedimento estético que queria há um tempo: transplante capilar. O artista aproveitou também para falar sobre a decisão de ter se submetido ao processo.

“Careca cabeludo na área! Agora não vou ter mais a maior testa do sertanejo! Essa fama vai ficar para quem? [Risos]”, brincou o cantor, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, mostrando sua cabeça com os curativos após o procedimento realizado.

Além disso, o sertanejo aproveitou para falar um pouco sobre o motivo de ter passado pelo transplante. “Quando a gente tem vontade de fazer as coisas, seja por estética ou saúde, tem que correr atrás. Uma das minhas metas para 2023 é fazer as coisas pelas quais estou esperando e procrastinando há muito tempo”, revelou Matheus, que há dois meses realizou uma lipo LAD.

“O que falta mesmo para mim é só criar coragem, pegar firme nos exercícios e tornar isso parte da minha vida de uma vez por todas. Mas isso vai acontecer! Escreve o que eu tô falando”, completou o artista.