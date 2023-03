Matheus, da dupla com Kauan, choca com antes e depois de sua barriga

Cantor sertanejo Matheus faz procedimento estético e mostra resultado de sua barriga após lipoaspiração

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, decidiu compartilhar com seus seguidores nesta terça-feira, 7, o resultado do procedimento de Lipo LAD que fez. Com pouco menos de duas semanas, ele surpreendeu com o antes e depois.

“Antes & Depois da minha Lipo HD! Hoje tem só 12 dias que fiz e tá longe do resultado final, mas já dá para ver uma diferença gigante. Conheci o trabalho do @dr.brenoknop, “um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil", ficamos amigos e resolvemos aproveitar as férias pra realizar a lipo”, começou o sertanejo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Estou aqui fazendo minha parte pra ter o melhor resultado no menor tempo possível, mas MUITO feliz! Logo logo voltando aos shows com um SHAPE novo sem a barriguinha de chopp! Obrigado a toda equipe da @estetica.amanda.zanuto pelo trabalho incrível no pós-operatório! E aí, Gostaram?”, completou.

Muitos seguidores elogiaram bastante o resultado do procedimento. “Trincou hein! Só falta colocar o popoti agora, gato!”, brincou o cantor Tierry. “Parabéns amigo, ficou ótimo, faça bom pós-operatório”, comentou a cantora e ex-BBB Naiara Azevedo.