Kauan, da dupla com Matheus, celebra aniversário do filho caçula: "Criança abençoada"

Arthur, o filho caçula de Kauan, completou 2 anos de vida neste sábado, 2 de julho

Kauan (33), da dupla com Matheus (27), usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Neste sábado, 2, o filho caçula do cantor sertanejo, Arthur, completou 2 anos de vida, e ele fez questão de prestar uma homenagem para o menino.

Em seu perfil no Instagram, Kauan compartilhou uma foto do pequeno, fruto de seu relacionamento com Sarah Biancolini, e se declarou para o aniversariante.

"Hoje é aniversário do meu neném, Arthur! Te amo muito filho, você chegou e trouxe tanto amor com você. Você é uma criança tão abençoada, iluminada, que Deus te dê muita saúde e sabedoria durante toda sua vida, te amo muito", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs do cantor também eixaram mensagem de felicitações para Arthur nos comentários. "Feliz vida, neném", disse uma seguidora. "Que lindo. Parabéns, Tutu. Que Deus te abençoe", desejou outra. "Parabéns, príncipe! Que papai do céu te abençoe com tudo de mais lindo no mundo", falou uma fã.

Kauan e Sarah também são pais de Sophia e Bernardo.

