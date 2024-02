Marido de Gretchen atualiza estado de saúde da cantora após cirurgia delicada

Esposo de Gretchen, Esdras de Souza contou como a cantora está após realizar uma cirurgia delicada para retirada do útero

Diagnosticada com adenomiose, Gretchenprecisou passar por uma cirurgia para retirada do útero. Na manhã desta quarta-feira, 21, o marido da cantora, Esdras de Souza, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o estado de saúde da artista.

Em uma sequência de vídeos publicados em seus stories no Instagram, ele contou que Gretchen está se recuperando muito bem e que não se queixou de dores até o momento. "Ela teve uma noite perfeita e sem dor. Mas, de certa forma, eu até já sabia disso, principalmente pelo fato de ela já ter feito cinco cesáreas ao longo da vida", iniciou.

Na sequência, Esdras de Souza surpreendeu ao revelar que a eterna rainha do rebolado já até levantou da cama e saiu do quarto. "Mas cadê ela? Ela já está por aí, gente! Vocês sabem como ela é, né? Já levantou, tomou banho, lavou e secou o cabelo, colocou a cinta e está até se maquiando", declarou ele.

E completou: "A cama dela tá aqui vazia. Estou procurando ela, mas não a acho. Acredito que ela deve estar ali conversando com algumas enfermeiras. Mas é isso, só notícias boas. Eu sabia que ela teria essa recuperação rápida. Obrigado por tudo", finalizou Esdras.

Antes de realizar a cirurgia delicada, Gretchen fez um breve desabafo em seu perfil a respeito de alguns comentários maldosos que havia recebido de internautas. Isso porque um seguidor insinuou que a cantora estaria "procurando problemas" ao revelar que faria uma nova intervenção.

Sem papas na língua, ela fez questão de compartilhar o comentário e rebateu a fala, explicando se tratar de um problema bastante sério de saúde. "Ridículo. Idiota. Burro! Nenhuma mulher tira o útero por hobby. Você está louco é? Adenomiose não é brincadeira. Você deveria ser cancelado por isso", disparou.

O que aconteceu com Gretchen?

A cantora Gretchen passou por uma cirurgia nesta terça-feira, 20, para retirar o útero. Aos 64 anos, a famosa foi diagnosticada com adenomiose, o que causa sangramento, e precisou fazer o procedimento para resolver o problema.

Segundo a Rainha do Rebolado, o órgão já estava do tamanho de 20 semanas de gestação ou o equivalente a cinco meses de gravidez. Acompanhada do esposo, o saxofonista Esdras de Souza, ela foi internada em um hospital em São Paulo.

"Não é uma cirurgia agradável, é de útero, delicada... sei que vai dar tudo certo... estou bem, confiante e incentivando sempre as mulheres se cuidarem, se cuidem, é muito importante... fiz todos os tratamentos, é uma adenomiose benigna, estou feliz em poder me cuidar para que não aconteçam coisas ruins", disse ela em sua rede social.