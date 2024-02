Gretchen se revolta com críticas após revelar cirurgia delicada: 'Não é brincadeira'

Em um breve desabafo, a cantora Gretchen contou que tem recebido críticas após revelar que faria cirurgia para retirada do útero

Diagnosticada com adenomiose, a cantora Gretchen revelou aos seguidores que passará por uma cirurgia nesta terça-feira, 20, para retirar o útero. Através de um vídeo nas redes sociais, ela explicou em detalhes o procedimento que será realizado por motivos de saúde.

"Não é uma cirurgia agradável, é de útero, delicada... sei que vai dar tudo certo... estou bem, confiante e incentivando sempre as mulheres se cuidarem, se cuidem, é muito importante... fiz todos os tratamentos, é uma adenomiose benigna, estou feliz em poder me cuidar para que não aconteçam coisas ruins", declarou a eterna rainha do rebolado, de 64 anos.

Após a postagem, Gretchen compartilhou com os internautas alguns ataques que recebeu em relação à cirurgia delicada. Em uma das mensagens, um seguidor criticou a quantidade de intervenções feitas pela famosa, afirmando que ela fica "procurando problema".

"Gente do céu, essa mulher vai acabar morrendo em mesa de hospital. Fica procurando problema", dizia o comentário. Sem papas na língua, Gretchen fez questão de rebater a crítica recebida na internet.

"Ridículo. Idiota. Burro! Nenhuma mulher tira o útero por hobby. Você está louco é?", iniciou a cantora na legenda da publicação. Em seguida, ela reforçou a gravidade do diagnóstico: "Adenomiose não é brincadeira. Você deveria ser cancelado por isso", concluiu.

Recentemente, Gretchen precisou se pronunciar após compartilhar um registro mostrando seu look do dia. Na ocasião, ela havia publicado um vídeo dançando e foi criticada por usar uma roupa que estava "marcando demais".

Com isso, Gretchen gravou um desabafo para contar que fez realmente o rejuvenescimento na região íntima e preenchimento. Tanto que ela adorou o resultado e não se incomoda em mostrar sua beleza em looks justos.

"Com a minha roupa linda, eu fui fazer minha dancinha, e o comentário foi a minha menina. Porque agora é a minha menina que está em jogo. Se a minha roupa está mostrando, gente a menina é minha, a roupa é minha, se está marcando ou não, o problema é meu. Ela está uma gracinha, está muito fofa, muito linda. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, só lamento", alfinetou.

Parentesco de Gretchen e Sula Miranda pega os fãs de surpresa

A cantora Sula Miranda encantou os fãs ao mostrar uma foto rara com sua mãe e suas irmãs. Porém, um detalhe chamou a atenção: os internautas não sabia que ela é irmã da cantora Gretchen! Com isso, a foto repercutiu na web por causa da surpresa dos fãs com o parentesco delas.

Na foto, Sula posou ao lado da mãe, Maria José, e das irmãs Gretchen e Yara - elas também têm mais uma irmã, Deusi, que não apareceu na foto. "Encontro de milhões. Família de milhões", disse a estrela da música.

Então, os internautas reagiram com a surpresa pelo parentesco delas, que são irmãs. "O que a Gretchen está fazendo aí? É parente?", perguntou um fã. "Gente, o que a Gretchen é da Sula?", perguntou outro. "Pronto. Não sabia que Sula e Gretchen são irmãs", comentou mais um. "Só eu não sabia que Sula e Gretchen são irmãs", desabafou outro.