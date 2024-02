Parentesco de Gretchen e Sula Miranda pega os fãs de surpresa: 'Não sabia'

Você sabia? Uma foto de Gretchen com Sula Miranda deu o que falar na internet por causa de comentários inesperados dos fãs: ‘É parente?’

A cantora Sula Miranda encantou os fãs ao mostrar uma foto rara com sua mãe e suas irmãs. Porém, um detalhe chamou a atenção: os internautas não sabia que ela é irmã da cantora Gretchen! Com isso, a foto repercutiu na web por causa da surpresa dos fãs com o parentesco delas.

Na foto, Sula posou ao lado da mãe, Maria José, e das irmãs Gretchen e Yara - elas também têm mais uma irmã, Deusi, que não apareceu na foto. “Encontro de milhões. Família de milhões”, disse a estrela da música.

Então, os internautas reagiram com a surpresa pelo parentesco delas, que são irmãs. “O que a Gretchen está fazendo aí? É parente?”, perguntou um fã. “Gente, o que a Gretchen é da Sula?”, perguntou outro. “Pronto. Não sabia que Sula e Gretchen são irmãs”, comentou mais um. “Só eu não sabia que Sula e Gretchen são irmãs”, desabafou outro.

Gretchen rebate críticas

A cantora Gretchen agitou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 15, ao mostrar um vídeo dançando com look justíssimo. Rapidamente, os fãs repararam no corpão sarado da musa e um detalhe roubou a cena. Os internautas perceberam que o look estava marcando demais e questionaram o que ela tinha feito.

Com isso, Gretchen gravou um desabafo para contar que fez realmente o rejuvenescimento na região íntima e preenchimento. Tanto que ela adorou o resultado e não se incomoda em mostrar sua beleza em looks justos.

"Impressionante que eu tenho que começar a segunda-feira falando desse tipo de assunto. Não é possível! Fiz o post de uma música que eu amo, ninguém prestou atenção na música… Sabe do que eles quiseram falar? Elas, porque foram as mulheres que falaram, da minha menina! Minha gente, vocês estão cansados de saber que eu comentei que eu fiz rejuvenescimento íntimo. Todas as mulheres quando vão ficando mais velhas vão tendo flacidez no corpo e lógico que a menina também acaba ficando flácida. E a minha não estava do jeito que eu queria. Lógico que eu fiz preenchimento, fiz rejuvenescimento íntimo, fiz laser, e há pouco tempo, 45 dias atrás, o acutite, é para deixar ela durinha, cheia de colágeno, toda no lugar e rechonchuda”, disse ela.

Então, ela comentou sobre o vídeo que deu o que falar. "Com a minha roupa linda, eu fui fazer minha dancinha, e o comentário foi a minha menina. Porque agora é a minha menina que está em jogo. Se a minha roupa está mostrando, gente a menina é minha, a roupa é minha, se está marcando ou não, o problema é meu. Ela está uma gracinha, está muito fofa, muito linda. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, só lamento”, alfinetou.