Mamma Bruschetta passa por cirurgia às pressas, segundo boletim médico

Apresentadora Mamma Bruschetta está internada e já passou por outras duas cirurgias para tratar hérnia umbilical

Neste domingo, 25, a apresentadora Mamma Bruschetta (73) teve que ser submetida a uma cirurgia às pressas. Segundo boletim médico publicado em suas redes sociais, ela está tratando uma hérnia umbilical estrangulada.

Internada desde a última sexta-feira, 23, no Hospital Vila Nova Star, na cidade de São Paulo, a apresentadora já passou por outras duas cirurgias. “Ela foi submetida a procedimento cirúrgico para correção que transcorreu sem intercorrências. No segundo dia de pós-operatório foi necessária nova abordagem devido a hematoma em parede abdominal”, dizia o boletim médico publicado em seu perfil oficial no Instagram.

De acordo com a nota, mesmo após o susto, Mamma está lúcida e recebendo os devidos atendimentos clínicos. A apresentadora irá seguir internada, e não tem previsão de receber alta do hospital em que está. “Segue boletim médico sobre o estado de saúde de mamma bruschetta. Agradecemos a equipe médica do hospital”, dizia a legenda da publicação feita.

Mamma Bruschetta fala sobre a cirurgia da semana passada

Pouco depois de ser operada às pressas na semana passada, a apresentadora Mamma Bruschetta (73) falou pela primeira vez sobre a cirurgia de emergência no abdômen. Ela foi diagnosticada com uma hérnia umbilical que perfurou o intestino e precisou ser operada na madrugada desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ela contou que acreditou que era algo mais simples. “Vi que o negócio estava feio para o meu lado. Vou ter que passar o Natal em jejum, sem peru. Estou bem cuidada, cercada por ótimos médicos e enfermeiros. Não posso nem tossir direito por causa da cirurgia”, disse ela ao colunista Fefito. Ela está de férias do programa Melhor da Tarde, da Band, e deverá voltar à gravar a atração em fevereiro.