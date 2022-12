Mamma Bruschetta fala pela primeira vez sobre cirurgia de emergência

Após ser operada em um hospital, Mamma Bruschetta dispara: 'O negócio estava feio para o meu lado'

A apresentadora Mamma Bruschetta (73) falou pela primeira vez após passar por uma cirurgia de emergência no abdômen. Ela foi diagnosticada com uma hérnia umbilical que perfurou o intestino e precisou ser operada na madrugada desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo. Em recuperação na UTI, a artista falou com o colunista Fefito, do site UOL, sobre o seu estado de saúde.

Ela contou que acreditou que era algo mais simples. “Vi que o negócio estava feio para o meu lado. Vou ter que passar o Natal em jejum, sem peru. Estou bem cuidada, cercada por ótimos médicos e enfermeiros. Não posso nem tossir direito por causa da cirurgia”, disse ela, que deverá ficar três dias na UTI e uma semana em observação em um quarto no hospital.

Mamma ainda contou que precisa ficar em repouso absoluto e está sendo muito bem cuidada no hospital. Ela ainda confirmou que está de férias do programa Melhor da Tarde, da Band, e deverá voltar à gravar a atração em fevereiro.

Mamma Bruschetta conta sobre tratamento contra o câncer

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Mamma Bruschetta falou sobre o seu tratamento contra o câncer e contou que usou um aparelho por debaixo da pele. Ao dar uma notícia a respeito da cantora Simony (46), que também está se tratando da doença, a colunista mostrou um detalhe inédito sobre o seu tratamento. "Ah gente, olha só a foto da Simony! Ela está com um vestido ombro a ombro e está mostrando aqui o acesso, né Mamma?", questionou Catia Fonseca (52), comandante do programa diário. "Eu tenho o meu aqui também!", respondeu Mamma, mostrando o seu cateter. "Ah, é que o seu é embutido", destacou Catia e a amiga completou: "O meu é por dentro".

Catia ainda questionou a amiga sobre como funciona o aparelho: "Porque quando precisa da medicação, já vai direto né?" e Mamma respondeu explicando: "É pior aqui que vai e sofre menos. Só um pouco o efeito colateral que dá. A gente sofrer pra tomar a quimio, não sofre não".