Mamma Bruschetta exibe primeira foto no hospital durante a internação

Após passar por duas cirurgias, Mamma Bruschetta aparece sorridente em foto feita em seu quarto no hospital

A apresentadora Mamma Bruschetta (73) apareceu pela primeira vez nas redes sociais após ter sido internada neste mês. A artista passou por duas cirurgias de emergência em um hospital de São Paulo e já está em recuperação. Tanto que nesta quinta-feira, 29, ela mostrou uma foto sorridente ao lado do seu médico.

Na imagem, ela apareceu deitada em seu leito no hospital e com um sorriso no rosto. “Quero agradecer aos procedimentos cirúrgicos e profilaticos efetuados pelo Dr. Jorge Luiz Nahas durante a minha internação no Hospital Vila Nova Star”, disse ela na legenda.

O boletim médico informou que Mamma Bruschetta foi internada no dia 23 de dezembro com um quadro de hérnia umbilical estrangulada. Ela fez uma cirurgia, mas deve um problema no segundo dia do pós-operatório. Ela foi diagnosticada com um hematoma na parede abdominal e fez outra cirurgia. Ela está bem, lúcida e em observação, mas sem previsão de alta.

Mamma Bruschetta fala sobre a cirurgia da semana passada

Pouco depois de ser operada às pressas na semana passada, a apresentadora Mamma Bruschetta (73) falou pela primeira vez sobre a cirurgia de emergência no abdômen. Ela foi diagnosticada com uma hérnia umbilical que perfurou o intestino e precisou ser operada na madrugada desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ela contou que acreditou que era algo mais simples. “Vi que o negócio estava feio para o meu lado. Vou ter que passar o Natal em jejum, sem peru. Estou bem cuidada, cercada por ótimos médicos e enfermeiros. Não posso nem tossir direito por causa da cirurgia”, disse ela ao colunista Fefito.

Ela está de férias do programa Melhor da Tarde, da Band, e deverá voltar à gravar a atração em fevereiro.