Magérrima, Renata Fan exibe sua beleza em foto na praia

A apresentadora Renata Fan chamou a atenção dos internautas após novos registros de sua viagem para as Maldivas nas redes sociais

Na última terça-feira, 16, Renata Fan impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar mais registros que tirou durante suas férias nas Ilhas Maldivas. A apresentadora, que voltou a comandar o programa da Band, Jogo Aberto, na segunda-feira, 15, aproveitou para publicar mais alguns cliques de seus dias de lazer.

Nas imagens, ela surge usando um biquíni estampado, e chama a atenção pela boa forma. "Onde quer que vc esteja, com a mente em paz, as energias renovadas e o seu bem-estar em ordem é o melhor lugar para ser feliz! F-É-R-I-A-S", legendou.

Nos comentários, os fãs não deixaram de exaltar sua beleza e a encher de elogios. "Linda! E amei esse biquíni", disse uma seguidora. "Que corpo perfeito é esse", escreveu outra. "A loira mais linda do mundo", disse mais um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Fan (@renatafan)

Renata Fan faz rara aparição com seu namorado

A apresentadora Renata Fan surpreendeu os fãs ao mostrar fotos raras ao lado do seu namorado, o piloto Átila Abreu. Os dois comemoraram os 15 anos de relacionamento e ela fez uma declaração de amor para celebrar a data especial na vida deles.

Na mensagem, Renata listou as qualidades do seu parceiro e como é a vida deles. "São 15 anos e já não parece tanto! Do dia 25/09/08 até hoje meu universo ficou completo com a sua presença @atilaabreu51 São tantos anos, meses, dias e momentos únicos, especiais e eternos. Construímos uma vida nossa com amor, parceria, união, lealdade, cumplicidade e felicidade! Você superou minhas expectativas. Um homem inteligente, íntegro, espirituoso, animado, empolgado, curioso, profissional admirável, aventureiro, competitivo, corajoso e acima de tudo, o homem que me completa, melhora, impulsiona e faz feliz!!!!", disse ela.

E completou: "Te amo com fé, convicção e a certeza de que nosso caminho é bem percorrido, maduro e verdadeiro! Fui escolhida e escolhi! Obrigada por me respeitar, entender e apoiar! Por fazer a vida ser melhor a dois!!! Nem sempre é fácil, temos discordâncias e vontades distintas, mas, temos afinidades, transparência e diálogo para ponderar e agregar! Ainda estamos aprendendo, mas, vivendo, aproveitando, realizando e comemorando 15 anos juntos da melhor viagem de todas - estar ao seu lado! Te amo, mesmo após 15 sólidos e longos anos".