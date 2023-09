Renata Fan faz rara aparição com seu namorado, que é piloto: ‘Construímos uma vida’

Apresentadora da Band, Renata Fan exibe fotos raras com o namorado ao celebrar os 15 anos de relacionamento

A apresentadora Renata Fan, que comanda o programa Jogo Aberto, da Band, surpreendeu os fãs ao mostrar fotos raras ao lado do seu namorado, o piloto Átila Abreu. Os dois comemoraram os 15 anos de relacionamento nesta semana e ela fez uma declaração de amor para celebrar a data especial na vida deles.

Na mensagem, Renata listou as qualidades do seu parceiro e como é a vida deles. "São 15 anos e já não parece tanto! Do dia 25/09/08 até hoje meu universo ficou completo com a sua presença @atilaabreu51 São tantos anos, meses, dias e momentos únicos, especiais e eternos. Construímos uma vida nossa com amor, parceria, união, lealdade, cumplicidade e felicidade! Você superou minhas expectativas. Um homem inteligente, íntegro, espirituoso, animado, empolgado, curioso, profissional admirável, aventureiro, competitivo, corajoso e acima de tudo, o homem que me completa, melhora, impulsiona e faz feliz!!!!", disse ela.

E completou: "Te amo com fé, convicção e a certeza de que nosso caminho é bem percorrido, maduro e verdadeiro! Fui escolhida e escolhi! Obrigada por me respeitar, entender e apoiar! Por fazer a vida ser melhor a dois!!! Nem sempre é fácil, temos discordâncias e vontades distintas, mas, temos afinidades, transparência e diálogo para ponderar e agregar! Ainda estamos aprendendo, mas, vivendo, aproveitando, realizando e comemorando 15 anos juntos da melhor viagem de todas - estar ao seu lado! Te amo, mesmo após 15 sólidos e longos anos".

View this post on Instagram A post shared by Renata Fan (@renatafan)

Renata Fan completou 46 anos em julho deste ano

A apresentadora Renata Fan, do programa esportivo Jogo Aberto, da Band, completou 46 anos de vida no dia 5 de julho de 2023 e comemorou a data especial ao lado das pessoas que ama.

Em seu perfil oficial no Instagram, a aniversariante do dia postou algumas fotos ao lado dos dois bolos de chocolate que ganhou para festejar o aniversário, decorado com balões, alguns em formato de coração, e fez um agradecimento.

"Agradecimentos. Teremos muitos posts por aqui! Hoje, meu aniversário! E o dia transbordou de amor, carinho, mensagens, risos, felicidade e energia! Gratidão por tanto!", começou Renata ao falar sobre o dia especial.

Em seguida, a apresentadora contou que conseguiu celebrar o aniversário ao lado dos amigos familiares. "O Jogo Aberto foi muito intenso e especial! E à tarde almocei com a família, com amigos queridos e agora já estou trabalhando e me divertindo com o que mais amo: futebol! São Paulo x Palmeiras", completou ela, que está acompanhando a rodada da Copa do Brasil.