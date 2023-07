Renata Fan comemora aniversário de 46 anos: "O dia transbordou de amor"

A apresentadora Renata Fan recebeu o carinho dos familiares e amigos ao completar mais um ano de vida

Dia de festa para a jornalista Renata Fan! A apresentadora do programa esportivo Jogo Aberto, da Band, está completando 46 anos de vida nesta quinta-feira, 5, e comemorou a data especial ao lado das pessoas que ama.

Em seu perfil oficial no Instagram, a aniversariante do dia postou algumas fotos ao lado dos dois bolos de chocolate que ganhou para festejar o aniversário, decorado com balões, alguns em formato de coração, e fez um agradecimento.

"Agradecimentos. Teremos muitos posts por aqui! Hoje, meu aniversário! E o dia transbordou de amor, carinho, mensagens, risos, felicidade e energia! Gratidão por tanto!", começou Renata ao falar sobre o dia especial.

Em seguida, a apresentadora contou que conseguiu celebrar o aniversário ao lado dos amigos familiares. "O Jogo Aberto foi muito intenso e especial! E à tarde almocei com a família, com amigos queridos e agora já estou trabalhando e me divertindo com o que mais amo: futebol! São Paulo x Palmeiras", completou ela, que está acompanhando a rodada da Copa do Brasil.

Nos comentários, Renata ganhou mensagens de felicitações dos fãs. "Feliz aniversário, lindeza! Você é gigante e distribui o sucesso que faz com quem está em volta", escreveu Veruska Boechat. "Parabéns, Renata! Saúde, bençãos e felicidades", desejou uma seguidora. "Meus parabéns, Renata pelo seu aniversário que você continue sendo essa pessoa incrível e alegre de sempre para fazer o Jogo Aberto", falou uma admiradora.

Confira as fotos do aniversário:

Renata Fan ostenta cintura fininha durante treino

A apresentadora Renata Fan impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto após seu treino pesado na academia. No clique publicado, a jornalista surge usando um top e uma legging preta, e no reflexo do espelho, é possível ver sua cintura fininha e suas curvas impecáveis.

Ela aproveitou o registro para fazer uma reflexão sobre boa forma e saúde. "Sobre esforço, perseverança, não fazer loucuras para encontrar resultados rápidos. Sobre exercer disciplina pessoal. Sobre criar rotinas boas e exaustivas, uma mescla necessária [...] Vida excelente, futebol e cuidando da mente e do corpo que está quase batendo os 46 anos e reclama mais e mais cuidados. No meu caso, nada vem na bandeja e sim, da persistência", escreveu.