De top, Renata Fan ostenta cintura fininha durante treino: "Cuidando da mente e do corpo"

A jornalista Renata Fan impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado durante treino na academia

A apresentadora Renata Fan (45) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto após seu treino pesado na academia na noite desta quarta-feira, 31.

No clique publicado no feed do Instagram, a jornalista, que comanda o programa esportivo Jogo Aberto, da Band, surge usando um top e uma legging preta, e no reflexo do espelho, é possível ver sua cintura fininha e suas curvas impecáveis.

Renata aproveitou o registro para fazer uma reflexão sobre boa forma e saúde. "Sobre esforço, perseverança, não fazer loucuras para encontrar resultados rápidos. Sobre exercer disciplina pessoal. Sobre criar rotinas boas e exaustivas, uma mescla necessária", afirmou ela.

Em seguida, a apresentadora contou que treinou enquanto acompanhava o primeiro tempo de dois jogos da Copa do Brasil. "Enfim, musculação realizada e depois o aeróbico foi durante todo o primeiro tempo de Fortaleza x Palmeiras e no celular Bahia x Santos."

Por fim, ela ressaltou que segue dedicada a cuidar da mente e do corpo. "Vida excelente, futebol e cuidando da mente e do corpo que está quase batendo os 46 anos e reclama mais e mais cuidados. No meu caso, nada vem na bandeja e sim, da persistência", completou a postagem. Vale lembrar que Renata fará 46 anos no dia 5 de julho.

Confira a publicação:

Fotos de biquíni nas Maldivas

Curtindo as férias nas Maldivas, Renata Fan arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo toda sua boa forma. A apresentadora aproveitou o cenário paradisíaco para tirar uma foto de biquíni, ostentando sua barriga sarada.

Ao compartilhar a imagem em seu perfil no Instagram, a loira aproveitou para fazer uma reflexão sobre sua aparência. "Demorei para cuidar do corpo. E tenho uma longa batalha ainda, mesmo com 45 anos. Estou numa jornada sem pressa, apesar dos atrasos acumulados. E postar fotos mais reveladoras não é confortável. Porque chama mais atenção do que as fotos significativas."

"Com lupa ou não, com defensores ou críticos, com aprovação ou desaprovação, sejam livres para se gostarem, se aceitarem e entenderem que o importante é não desistir de se cuidar física e mentalmente. Nas férias, um pouquinho menos, vai", completou.

