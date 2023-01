De biquíni, Renata Fan impressiona ao exibir barriga sarada na praia: "Que corpaço"

A apresentadora Renata Fan está curtindo suas férias nas Maldivas e ganhou elogios ao surgir de biquíni na web

Renata Fan (45) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais neste sábado, 28, ao compartilhar um clique exibindo toda sua boa forma.

A apresentadora do programa Jogo Aberto, da Band, está curtindo as férias nas Maldivas, e aproveitou o cenário paradisíaco para tirar uma foto de biquíni, ostentando sua barriga sarada.

Ao compartilhar a imagem em seu perfil no Instagram, a loira aproveitou para fazer uma reflexão sobre sua aparência. "Demorei para cuidar do corpo. E tenho uma longa batalha ainda, mesmo com 45 anos. Estou numa jornada sem pressa, apesar dos atrasos acumulados", disse a famosa no começo da legenda.

Em seguida, Renata confessou que não se sente tão confortável em postar fotos de biquíni, mas ressaltou que é importante se aceitar e também sempre buscar cuidar do corpo e da mente. "E postar fotos mais reveladoras não é confortável. Porque chama mais atenção do que as fotos significativas. Com lupa ou não, com defensores ou críticos, com aprovação ou desaprovação, sejam livres para se gostarem, se aceitarem e entenderem que o importante é não desistir de se cuidar física e mentalmente. Nas férias, um pouquinho menos, vai", completou.

Os seguidores encheram a postagem com elogios. "Mulher, você é belíssima", disse uma internauta. "Você é linda demais", afirmou outra. "Que corpaço é esse", observou uma admiradora. "Você é perfeita", comentou mais uma.

Confira o clique de Renata Fan de biquíni nas Maldivas:

