Mãe de Kayky Brito comemora boa notícia na recuperação dele: ‘Obrigada Deus’

Mãe de Kayky Brito revela que o ator recebeu alta da UTI e comemora com post especial nas redes sociais

Mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito comemorou uma novidade na recuperação do filho após ele ter sido atropelado no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 22, o hospital Copa D’Or informou que o paciente recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue seu processo de recuperação. Com isso, a mãe dele celebrou com um post especial nas redes sociais.

Ela exibiu a foto do boletim médico e agradeceu pelo filho estar se recuperando. “Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”, disse ela.

O boletim médico desta sexta-feira informou: "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”.

Kayky Brito está internado há cerca de três semanas após ter sido atropelado em uma avenida na orla do Rio de Janeiro.

O que a mãe de Kayky Brito já tinha falado sobre o acidente do filho?

Assim que Kayky Brito foi atropelado no início do mês de setembro, a mãe dele, Sandra Brito, fez um post nas redes sociais para agradecer pelo apoio e demonstrar sua fé na recuperação do filho. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.

"Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Um tempo depois, ela encontrou a imprensa na porta do hospital e voltou a se pronunciar. “As orações a gente agradece, ele está estável. Lógico que ainda precisa de cuidados. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou muito grata a todos que estão rezando pelo Kayky. Ele é forte, nós somos todos fortes. Acredito em Deus, ele vai sair dessa”, afirmou ela, segundo o site Gshow.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.