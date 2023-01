Luma Costa abre o coração sobre viver com ansiedade: "Aprendi a lidar"

Luma Costa conta que chegou a parar no hospital, no final do ano passado, com burnout

Durante uma interação com seus mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram, Luma Costa (34) aconselhou internautas que, assim como ela, sofrem com a ansiedade.

Luma lembrou de um episódio específico que vivenciou no final do ano passado, quando chegou a parar no hospital por burnout.

"Não 'tive' ansiedade. Eu tenho e acredito que é uma coisa que vai me acompanhar. Só aprendi a lidar melhor com as crises", começou a atriz, empresária e influenciadora digital. "Um burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, geralmente linkado a muito trabalho, foi um ano insano".

Ela ainda contou o que tem feito desde então para cuidar da sua saúde mental: "Este início de ano consegui priorizar bem as crianças e dizer alguns 'não's' bem relevantes. Acho que esse ano serei mais equilibrada. Se puder te dar um conselho: terapia. Principalmente se sentir tristeza... Coloca para fora! Falar para alguém ajuda muito a olhar de frente o problema".

Após renovar os votos de casamento, Luma Costa se declara para o marido: ''Você é o meu encontro''

Luma Costa e Leonardo Martins completaram 10 anos de casamento. Então, para celebrar, os pombinhos decidiram renovar seus votos em uma cerimônia.

Ainda emocionada com a festa, que aconteceu em Lisboa, a atriz publicou no Instagram um registro de um momento especial feito durante a renovação e aproveitou para se declarar mais uma vez ao marido.

“Você é o meu encontro”, começou na legenda. “Minha certeza, meu melhor amigo e a primeira pessoa a quem recorro quando preciso. Meu porto seguro. Você é o cara. A pessoa mais correta, íntegra, divertida (tudo com você é leve)”.

“A nossa conexão é tão forte que tenho certeza que não é só dessa vida e será de todas que virão. Você com certeza não se lembra, mas a primeira música que eu dediquei pra você também se chamava Encontro, era uma música da Maria Gadú, e a letra dizia assim: ‘Deixa estar que o que for pra ser vigora. Eu sou tão feliz. Vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo que o tempo voa como eu quando penso em você’”, prosseguiu Luma.