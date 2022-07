Luma Costa renova os votos de casamento com o marido, Leonardo Martins

Luma Costa e o marido, Leonardo Martins, fazem cerimônia de renovação dos votos em Portugal

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 08h35

A atriz Luma Costa e o marido, Leonardo Martins, renovaram os votos de casamento em uma cerimônia luxuosa em Portugal no último final de semana. Após 10 anos de união, eles trocaram novas juras de amor na presença de amigos e familiares.

A cerimônia de renovação dos votos aconteceu ao ar livre e com vista para o mar, e a presença dos dois filhos do casamento, Antônio (8), e Eduardo (4). “É hoje. Reafirmar nosso amor”, disse ela antes da celebração.

No dia 23 de junho, os dois completaram 10 anos de casamento e trocaram declarações de amor nas redes sociais. “10 anos depois estamos ainda mais juntos, mais apaixonados e celebrando cada vez mais esse amor. Te amo para sempre”, declarou ele. E ela completou: “10 anos! E a gente continua casando de novo e de novo... Eu não me canso de dizer sim para você, amor da minha vida. Meu encontro. Nem vou usar meu arsenal de palavras por aqui, porque gastei tudo escrevendo os meus votos da semana que vem! Me aguarde! Mas só queria deixar registrado que eu te amo muito e hoje é nosso dia 23”.

Renovação de votos de Luma Costa e Leonardo Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Martins (@lmartinsmoraes)