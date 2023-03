Luana Piovani conta que voltou a fazer terapia em meio à briga judicial com Pedro Scooby

Mãe de Dom, Bem e Liz, atriz Luana Piovani revela que está cuidando de sua saúde mental e retomou terapia em meio à polêmica com Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani (46) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 08, para dividir um álbum de fotos do filho mais velho, Dom, de 10 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou registros do primogênito, fruto da relação com o surfista Pedro Scooby (34), com quem também tem os gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, e revelou aos seguidores que está cuidando de sua saúde mental e voltou a fazer terapia.

"'Amar é dar o que não se tem'. Lacan que disse isso, mas foi minha analista que me contou, há mais de década. Aliás, voltei pra análise, graças a Deus… O barraco está desarrumado. Mas eu acordei com saúde hoje! Meus filhos também. Então? Segue o baile! Todos de pé!", disse Luana na legenda da postagem.

Vale destacar que Luana e Scooby estão em uma briga na Justiça em Portugal. Recentemente, Luana contou que foi processada pelo ex-marido depois que eles se desentenderam sobre a criação dos três filhos. A loira alegou que o ex-BBB incluiu fotos dela nua no processo e confessou que apesar de ter bons profissionais a auxiliando, se sente insegura por conta das leis do país.

Confira o post de Luana Piovani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani manda indireta para Pedro Scooby na web

Luana Piovani voltou a se pronunciar sobre o processo de Pedro Scooby nas redes sociais recentemente. Com uma indireta certeira, a atriz alfinetou o surfista ao compartilhar uma publicação sobre violência processual.

A mãe de Dom, Bem e Liz, fruto da relação com o atleta, também falou sobre o uso de suas fotos íntimas na ação judicial. “A violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida”, explica a publicação da advogada Maria Cristina Câmara compartilhada nos stories por Piovani.

A atriz complementou a indireta e escreveu na legenda: “Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?”.

