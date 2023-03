Luana Piovani manda indireta para Pedro Scooby nos stories: “Não pode”

Luana Piovani se pronunciou sobre processo com alfinetada em Pedro Scooby

Luana Piovani (46) voltou a se pronunciar sobre o processo de Pedro Scooby (34) nas redes sociais nesta quarta-feira, 01. Com uma indireta certeira, a atriz alfinetou o surfista ao compartilhar uma publicação sobre violência processual. A mãe de Dom (10), Ben (7) e Liz (7), fruto da relação com o atleta, também falou sobre o uso de suas fotos íntimas na ação judicial.

“A violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida”, explica a publicação da advogada Maria Cristina Câmara compartilhada nos stories por Luana Piovani.

A atriz complementou a indireta e escreveu na legenda: “Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?”. Luana contou que foi processada pelo ex-marido depois que eles se desentenderam sobre a criação dos três filhos e a atriz expôs o antigo parceiro nas redes sociais. A loira ainda alegou que o ex-BBB incluiu fotos dela nua no processo.

Luana Piovani alfineta Pedro Scooby nos stories - Reprodução/Instagram

Desde a ação judicial, Luana lida com uma restrição e não pode falar sobre o ex-marido nas redes sociais. No início do mês passado, a atriz se manifestou brevemente sobre o assunto em um stories sobre coragem: "Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá.”, escreveu.

Luana Piovani defende Titi Müller após ela ser proibida de falar sobre o ex-marido:

Recentemente, Luana Piovani se manifestou sobre o processo de Titi Müller, que assim como a atriz, foi proibida pela justiça de falar sobre o ex-marido, Tomás Bertoni (32), nas redes sociais.

“A violência contra a mulher não pode ser silenciada! Vamos ao coro! Mulheres, manas! Vamos por luz nesse processo protegido, mas jamais calado“, escreveu Luana em apoio a apresentadora. Segundo a assessoria de Titi, ela está lutando contra sete ações judiciais de seu ex-marido.