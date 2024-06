Lívia Andrade revela sintomas antes de realizar cirurgia: 'Estava sofrendo'

Recém-operada, Lívia Andrade falou sobre a videohisteroscopia cirúrgica, procedimento ginecológico realizado nos últimos dias

Recém-operada, a apresentadora Lívia Andrade, que faz parte do programa 'Domingão com Huck', da Globo, marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr, realizado na noite de segunda-feira, 3, em São Paulo. Nos últimos dias, ela precisou ser internada e fez uma videohisteroscopia cirúrgica.

Em entrevista ao portal LeoDias, Lívia falou um pouco sobre sua recuperação. "Ele [médico] me deu uma alta com muita cautela, com muito repouso. Eu expliquei que tinha um compromisso inadiável e ele disse: 'Você vai quietinha, se der você vai'. Acho que deu, não é, gente? Amanhã eu penso no prejuízo", brincou ela.

Ainda ao portal, a artista detalhou o procedimento realizado e recordou os sintomas que a deixaram em alerta sobre sua saúde. "Eu tive que fazer uma cirurgia com um nomezinho meio complicado. Eu estava há três meses sofrendo, tive algumas hemorragias, queda de cabelo, minha rosácea explodiu, tenho processos inflamatórios muito sérios e quando não resolve, nem tudo é estresse", explicou.

Em seguida, Lívia Andrade contou que a cirurgia não seria realizada por agora. "Graças a Deus tenho bons médicos que me acompanham. Fui fazer exames para marcar a cirurgia e acabaram me dando aquele 'fecha , falaram: 'Fica aqui, pois você vai fazer [a cirurgia] é hoje'. Tudo bem, saúde sempre em primeiro lugar", declarou.

Lívia Andrade faz alerta após relevar motivo de cirurgia

Na noite do último domingo, 2, Lívia Andrade usou as redes sociais para revelar que passou por uma videohisteroscopia cirúrgica e precisou ficar internada por alguns dias. Depois de compartilhar o procedimento, a apresentadora aproveitou a oportunidade para fazer um alerta importante sobre prestar atenção aos sinais do corpo e não ignorar sintomas.

Através de suas redes sociais, Lívia compartilhou uma captura de tela com a mensagem de uma seguidora relatando os mesmos sintomas que ela teve antes de passar pelo procedimento ginecológico. Vale lembrar que a cirurgia foi realizada para investigar sangramentos e outros problemas no sistema reprodutor feminino.

"Que informação importante. Tomo anticoncepcional de uso contínuo e seguidamente tenho escapes. Sempre acho que é por causa do trabalho intenso", disse a seguidora, que vai buscar ajuda após ver o relato da famosa: "Minha gineco sempre fala que é normal, por causa do estresse. Vou procurar uma segunda opinião", contou.

Na sequência, Lívia alertou aos seguidores sobre a importância de prestar atenção nos sintomas e buscar ajuda: "Não é normal!!! Nem tudo é stress!", a apresentadora aconselhou. Vale mencionar também que nos últimos dias, ela deu um susto nos seguidores ao revelar que estava hospitalizada, mas levou alguns dias para revelar o motivo.