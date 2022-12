Lilia Cabral revela visita para Pedro Paulo Rangel antes da morte: "Foi como queria"

Em depoimento, Lilia Cabral revela visita de despedida que fez ao Pedro Paulo Rangel antes da intubação

Lilia Cabral (65) fez uma declaração ao homenagear Pedro Paulo Rangel (1948-2022), que faleceu na semana passada. Ele estava internado desde o final de novembro devido a uma doença pulmonar.

Em entrevista à GloboNews, a atriz emocionou o público ao revelar que havia visitado o ator no hospital no sábado, 17, um dia antes dele ser intubado.

"Ele me olhou, você sabe que a pessoa está sofrendo. Não quer que ela sofra, mas ao mesmo tempo não quer que ela vá. Mas ele foi como queria, eu acho, sem sofrimento", afirmou a atriz.

"Além de tudo, ele tinha a plenitude e a sabedoria da vida. [Sabia] a hora em que se deve começar e a hora em que se deve terminar, como o tempo da comédia. (...) E a gente não aprende, a gente sente", ela continuou.

"Era um dos maiores atores desse país. O PPP [apelido de Pedro Paulo] era um gigante. Extraordinário. Com o passar dos anos, fui encontrá-lo em 'Vale Tudo'", falou sobre a sua amizade com o falecido.

"Tínhamos muitas coisas em comum. Ele filho único, eu também filha única, e com isso nós fomos nos aproximando demais. Além de ser um grande ator, era um mestre, generoso, atencioso, carinhoso. Vai uma pessoa que você ama, agradece, vai sentir falta. Não ter ele na TV, no teatro, não ter ele, a gente sente muita falta", Lilia lamentou.

Entenda doença crônica que Pedro Paulo Rangel encarou por 20 anos

Um dos mais premiados atores de teatro do Brasil, Pedro Paulo Rangel foi vítima de um enfisema pulmonar, resultado das complicações de uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A enfermidade veio à tona após anos de tabagismo. O artista encarou a doença por 20 anos.

A DPOC é a manifestação de duas doenças respiratórias que obstruem a passagem do ar pelos pulmões, são elas: bronquite crônica e enfisema pulmonar. No caso do ator, as complicações vieram do segundo problema. O principal fator de risco para a doença é o tabagismo, isso ocorre porque as partículas e os gases tóxicos do tabaco causam inflamações nos pulmões.