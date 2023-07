Kevinho faz desabafo comovente sobre diagnóstico da mãe: “Doença maldita”

Abalado, Kevinho usa as redes sociais para desabafar sobre saúde de sua mãe, Sueli Azevedo, que está internada para tratamento

O cantor Kevinho usou suas redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar uma notícia difícil. O funkeiro abriu um álbum de fotos em um hospital em São Paulo e se declarou para sua mãe, Sueli Azevedo, que está internada para tratamento de uma doença. Em seu desabafo, o artista deu a entender que ela foi diagnosticada com câncer após usar um emoji de laço.

Na legenda, Kevinho começou o texto agradecendo o apoio de sua mãe: “Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!”, iniciou.

“Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita”, disse o dono do hit “Rabiola”.

O cantor se emocionou ao falar sobre a esperança de ver a mãe curada: “Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!”, ele finalizou a declaração comovente.

Kevin ganhou notoriedade nacional em 2016, quando lançou o hit ‘Tumbalatum’. Seu sucesso se consolidou no cenário musical com a canção ‘Olha a Explosão’. Na vida pessoal, o cantor namorou com as influenciadoras digitais Flávia Pavanelli e Gabriela Versiani.

Kevinho precisou passar por cirurgia no tendão de Aquiles:

Em agosto do ano passado, o cantor Kevinho passou por apuros. É que o artista rompeu o tendão enquanto jogava futebol e acabou tendo que fazer um procedimento para corrigir a lesão. Após a cirurgia, o funkeiro publicou algumas fotos onde aparece no quarto do hospital para agradecer o apoio dos fãs e atualizar seu estado de saúde.