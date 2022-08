Kevinho passa bem após cirurgia no tendão de Aquiles: ''Foi um sucesso graças a Deus''

Kevinho agradeceu as mensagens de carinho e apoio dos fãs após sua cirurgia no tendão de Aquiles ser realizada com sucesso

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 15h16

Kevinho passa bem após cirurgia no tendão de Aquiles - Reprodução/Instagram