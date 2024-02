Kayky Brito mostra evolução após sessão de fisioterapia: 'Venço no dia a dia'

Ainda em processo de recuperação após o grave atropelamento, o ator Kayky Brito compartilhou o antes e depois de sua fisioterapia

O ator Kayky Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar com os seguidores mais uma etapa do seu processo de recuperação. O artista foi vítima de um grave atropelamento em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda em fase de reabilitação, ele mostrou detalhes de uma das sessões de fisioterapia e acupuntura que vem realizando. Em seu Instagram oficial, Kayky publicou imagens do braço direito exibindo a evolução do tratamento.

No registro onde antes da sessão, é possível ouvir o profissional de saúde pedindo para que ele vire o punho até onde consegue. Momentos após finalizar a consulta, Kayky Brito mostrou que já conseguia rodar o punho com mais facilidade.

Na legenda dos vídeos, publicados em seus Stories, ele escreveu: "A recuperação física e mental venço no dia a dia". Recentemente, o famoso fez um sincero desabafo sobre as complicações que tem enfrentado após o acidente e revelou que está passando por uma situação emocional delicada em sua recuperação.

"Oi, tudo bem? Olha só, tô gravando esse vídeo para dizer que se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém. Não deixe esse momento passar. Faça de uma forma que seja bom para você, que te deixe leve na vida", declarou ele, na ocasião.

"Estou dizendo isso porque, comigo, antes do fato, do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa, é boa para ser vivida', e realmente é. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente", continuou o ator em outro trecho.

Kayky Brito fica horas dentro de carro para reencontrar o filho

O ator Kayky Brito viveu um momento especial nos últimos dias ao reencontrar seu filho, Kael, de 2 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O artista contou que fez uma viagem longa de carro para rever o menino pessoalmente, já que o ator mora no Rio de Janeiro e o filho vive em Curitiba com a mãe.

Kayky contou que está impedido pelos médicos de viajar de avião por causa de sua recuperação do atropelamento que sofreu em setembro de 2023. Com isso, ele encarou 13 horas de viagem de carro para chegar até o filho.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto com o menino no colo e falou sobre a viagem especial. "Retrato do dia 28 de janeiro. Papaizão te ama! (Imagino que soa para vocês como um papai-babão) É que não estou permitido voar de avião (tomara que seja temporário isto) mas andar de carro posso, pela estrada fui ao seu encontro. 13 horas de estrada foi uma sensação de 1 hora. Vale muito! Te amo", disse ele. Confira!