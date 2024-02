Kayky Brito desabafa sobre complicações após acidente: ‘Era de bem com a vida’

O que aconteceu? Kayky Brito surge abatido nas redes sociais para desabafar sobre dificuldades em recuperação após atropelamento

Durante a madrugada desta terça-feira, 06, o ator Kayky Brito deixou seus seguidores preocupados ao usar as redes sociais para desabafar sobre seu acidente. O artista, que sofreu um atropelamento em setembro do ano passado, revelou que está passando por situação emocional delicada durante a recuperação. Ele lamentou o ocorrido, mas se manteve positivo.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Kayky apareceu abatido em um novo vídeo. Ainda na cama, ele compartilhou uma reflexão sobre o ocorrido: "Oi tudo bem? Olha só, tô gravando esse vídeo para dizer que se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém. Não deixe esse momento passar. Faça de uma forma que seja bom para você, que te deixe leve na vida", iniciou.

"Estou dizendo isso porque, comigo, antes do fato, do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa, é boa para ser vivida e realmente é. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente”, o ator desabafou sobre as consequências emocionais.

Mesmo com as dificuldades, Kayke se manteve positivo e deixou um recado: "Eu sei que esse é um momento, todo mundo passa, quando passa por alguma situação inesperada, é normal passar por isso. Então fale com alguém, fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa. Caminho do bem e do mal vai existir todos os dias, cabe a nós como vamos lidar”, ele finalizou o registro.

Vale mencionar que Kayky recebeu alta e agora está se recuperando em casa com o apoio de sua família, após passar quase um mês no hospital devido ao acidente, que aconteceu na orla da praia no Rio de Janeiro. Durante esse período delicado, seus parentes estiveram ao seu lado, embora tenham se envolvido em uma polêmica relacionada ao incidente.

No entanto, o ator veio à público para desmentir os boatos envolvendo a sua família. Após ver rumores dizendo que sua irmã, Sthefany Brito, teria brigado com a esposa, Tamara Dalcanale, enquanto estava no hospital, ele apareceu nos stories do Instagram para dizer que todos se dão e não teve briga: "Já te digo que é tudo mentira. Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida, tá bom?”, disse.

