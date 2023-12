Briga?! Kayky Brito revela a verdade entre sua família e sua esposa

Em recuperação após ter sido atropelado no Rio de Janeiro, Kayky Brito surge na internet para desmentir rumores sobre sua família e a esposa. Entenda!

O ator Kayky Brito veio à público para desmentir os novos boatos envolvendo a sua família. Ele está em recuperação de um atropelamento que sofreu em uma avenida no Rio de Janeiro em setembro deste ano. Agora, ele viu rumores dizendo que sua irmã, Sthefany Brito, teria brigado com a esposa dele, Tamara Dalcanale, enquanto ele estava no hospital.

Ao ver a repercussão, ele apareceu nos stories do Instagram para dizer que todos se dão e não teve briga. "Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler, falando sobre uma suposta briga a minha família e a minha esposa. Eu já te digo que é tudo mentira. Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida, tá bom?”, disse ele.

Os boatos surgiram nesta quinta-feira, 14, com uma publicação da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense. Ela contou que a família de Kayky não teria uma boa relação com a esposa dele e uma confusão aconteceu durante a internação dele. Na ocasião, Sthefany Brito teria ido para cima da cunhada e precisou ser segurada pelo seu marido e pelos seguranças do hospital.

Além disso, Kayky contou que segue fazendo fisioterapia para se recuperar das sequelas do acidente. "Oi, pessoal! Feliz Natal! Eu espero que esteja tudo bem com você onde estiver, como estiver. Eu estou melhor a cada dia. Me recuperando, muita fisioterapia… Feliz Natal, tudo de melhor sempre”, declarou.

Tamara e Kayky apareceram juntos no aniversário do filho

O ator Kayky Brito apareceu sorridente nas redes sociais em uma nova aparição. Ele está em fase de recuperação após ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro no início do mês de setembro deste ano. Agora, ele mostrou a primeira foto com o filho, Kael, e a mãe do bebê, Tamara Dalcanale, nas redes sociais.

O artista ficou algumas semanas sem aparecer no Instagram e voltou com um post para celebrar o aniversário do seu filho. O menino completou 2 anos de idade e comemorou em uma festa intimista ao lado do pai e da mãe em Curitiba, onde mora com a mãe.

Na legenda, Kayky contou que recebeu autorização dos médicos para viajar para reencontrar seu filho e está indo bem em sua recuperação. "Oi amigos!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.