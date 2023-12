Gente? Briga feia entre Sthefany Brito e cunhada foi apartada por seguranças

Briga feia entre Sthefany Brito e cunhada teria acontecido em hospital; marido e seguranças precisaram intervir para evitar o pior

A atriz Sthefany Brito e Tamara Dalcanale, mãe do filho do ator Kayky Brito, já protagonizaram uma briga feia. Pelo menos é o que foi revelado nesta quinta-feira, 14, em uma apuração.

De acordo com informações da coluna Mariana Morais, do 'Correio Brasiliense', a relação entre a família do ator e a mãe do filho do artista não é das melhores. A confusão aconteceu quando o ator estava internado no hospital.

Testemunhas que estavam no local disseram que Sthefany Brito chegou a partir pra cima da cunhada. Ela foi contida pelo marido, Igor Raschkovscky, e por seguranças do hospital. A família do ator não queria que Tamara Dalcanale visitasse o galã quando ele estava se recuperando do grave atropelamento que sofreu.

De acordo com a colunista, a mãe do filho do ator também foi acusada de entrar pela porta da frente do hospital para ser fotografada e aparecer na mídia. "Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá", teria dito uma pessoa próxima à coluna.

Kayky Brito celebrou o aniversário do filho

Após seu grave acidente de carro, o ator Kayky Brito apareceu sorridente nas redes sociais para celebrar uma data muito especial. Em fase de recuperação após o susto que levou, ele mostrou a primeira foto com o filho, Kael, e a mãe do bebê, Tamara Dalcanale, nas redes sociais.

O artista ficou algumas semanas sem aparecer no Instagram e voltou com um post para celebrar o aniversário do seu filho. O menino completou 2 anos de idade e comemorou em uma festa intimista ao lado do pai e da mãe em Curitiba, onde mora com a mãe.

"Oi amigos!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.