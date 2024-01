Isabel Teixeira revela que retirou as mamas: ‘Tremendo choque’

Estrela das novelas Pantanal e Elas Por Elas, Isabel Teixeira conta sobre a decisão de fazer uma cirurgia para a retirada das mamas após diagnóstico

A atriz Isabel Teixeira, que atuou em Pantanal e está no ar na novela Elas Por Elas, fez uma revelação sobre sua saúde. A estrela contou que fez uma cirurgia para remover as mamas após ser diagnosticada com uma síndrome.

Em uma entrevista à revista ELA, do Jornal O Globo, a artista disse que descobriu uma condição que predispõe ao desenvolvimento de câncer e resolve remover as mamas para evitar o desenvolvimento de um tumor no futuro. "Descobri, em 2020, por meio do mapeamento genético, ter uma síndrome chamada Li-Fraumeni (causada pela alteração no gene TP53, que predispõe o desenvolvimento de vários tipos de câncer). Minha mãe também tinha, ela morreu aos 56 anos, vítima de mais de um câncer, e foi tudo muito rápido. Por causa dessa síndrome, fiz a retirada das mamas", disse ela.

Então, ela contou que o diagnóstico desencadeou uma mudança de vida. "Minha vida mudou muito e para melhor. Em um primeiro momento, quando recebi a notícia, tive um tremendo choque. Senti medo. Porém, depois fiquei forte. Parei de fumar e de beber. Passei a correr diariamente por uma hora e a cuidar ainda mais da minha alimentação. Meus exames também estão sempre em dia, faço ressonância do corpo inteiro e do crânio. Então, quando você me pergunta sobre envelhecer, digo: vou entrar na menopausa com noção de vida e de morte. Minha vontade é continuar aqui, com peito, sem peito, com ou sem silicone, mas com alegria", afirmou.

Isabel Teixeira foi premiada no Melhores do Ano

Em 2022, a atriz Isabel Teixeira deixou os telespectadores emocionados com o seu depoimento de agradecimento ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Ela interpretou a inesquecível Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, e levou temas importantes sobre a mulher brasileira. Tanto que, ao agradecer pelo troféu, ela fez questão de dedicá-lo para as mulheres.

Ao pedir para olhar diretamente para a câmera, ela mandou um recado para as mulheres que se identificaram com Maria Bruaca. “Eu queria então dedicar esse prêmio para você que sabe que eu estou falando com você, que vendo essa Maria, se viu, se reviu, olhou para o lado, e teve coragem. Você que deu um primeiro passo, o movimento se faz quando a gente dá um primeiro passo porque estava vendo uma novela. Esse prêmio é para você, que fez o mais difícil. O mais dificil foi você que fez. Obrigada”, disse ela.

Antes disso, Isabel agradeceu pelos parceiros de trabalho em Pantanal. “O que faz com que esse prêmio chegue na minha mão é a força de uma personagem. Uma personagem que faz parte de uma trama, de personagens muito fortes, muito nossos, e realizados por atores e atrizes, pela nossa equipe linda, corajosa. Eu estava pensando ontem em coragem, é uma coisa coletiva, um puxa o outro, e isso aconteceu muito com a gente. Dira e Marquinhos foram pilares de uma história muito linda, vou agradecer sempre a vocês, sempre”, disse ela.

E completou: “Maria, para mim, sempre foi nome de mulher brasileira, agora eu sei, que essa personagem clássica, essa personagem clássica fez com que várias mulheres se vissem, olhassem para si próprias. Eu queria dedicar o prêmio aos meus parceiros de cena, Juliano e Murilo”.