Irmã de Gracyanne Barbosa posa dando empinadinha no bumbum e ganha elogios de fãs

Gracyanne Barbosa elogiou a irmã após formatura em veterinária

Giovanna Jacobina se formou em Medicina Veterinária, no Rio de Janeiro (RJ), em junho deste ano. “Depois de longos anos de uma trajetória que nunca foi fácil, só eu e Deus sabemos de verdade todas as provas vencidas, hoje um ciclo se encerra e um novo inicia com muito trabalho e estudos pela frente”, escreveu ela no Instagram.

A recém-formada, então, aproveitou para agradecer a irmã e o cunhado, o cantor Belo, além de todos os amigos. “Tem tanta gente que eu gostaria de agradecer, a Deus que sempre me deu forças, minha família que apostou e acreditou em mim, sem vocês não seria possível @graoficial @belo. Realizamos esse sonho juntos, amo vocês!”, disse ela.

Gracyanne ficou orgulhosa pela irmã caçula, que se formou em Medicina Veterinária, no Rio de Janeiro (RJ) deixou um comentário na publicação. “Tanto orgulho que não cabe no peito. Parabéns. Sua dedicação, esforço e alegria em tudo que faz certamente trilharam um caminho de sucesso, que continuará, agora como médica veterinária”.