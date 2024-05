Ex-marido de atriz que perdeu filho em incêndio está em estado grave após tentar salvá-lo

Após tentar salvar filho de incêndio, Francisco Aravena segue em coma induzido; a mãe do pequeno, Mariana Derdarián, já recebeu alta

O jornalista chileno Francisco Avarena segue internado em estado grave em um hospital de Santigo do Chile. Ele está em como induzido por sofrer queimaduras graves nas vias respiratórias após tentar salvar o filho de um incêndio. Pedro, fruto do antigo relacionamento de Francisco com a atriz Mariana Derderián, morreu no local.

A mãe do pequeno de apenas 6 anos é conhecida por seu papel na versão chilena de Floribella, além de ter realizado trabalhos como apresentadora em programas de televisão. Ela foi casada com o jornalista de 2011 a 2019, compartilhando a guarda dos filhos Pedro e Letícia, de 9 anos.

Mariana estava dormindo em sua casa em Viacatura - município que faz parte da grande Santiago - quando acordou com o cheiro de fumaça durante a madrugada. Ela conseguiu levar a filha mais velha para um lugar seguro, mas não pôde acessar o quarto de Pedro, que ficou preso pelas chamas. Ao ser informado sobre o incêndio, Aravena dirigiu-se ao local para ajudar no resgate, mas não foi possível devido às grades que bloqueavam a entrada do quarto do pequeno.

Ao entrar na casa, ele sofreu queimaduras e logo foi levado para a Clínica Alemã, também em Santiago, onde Mariana e Letícia deram entrada mas foram já liberadas. Francisco segue em coma induzido - comum em casos como este.

