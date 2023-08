Iran Malfitano visita Sidney Sampaio e diz como o ator está após susto na semana passada

Sidney Sampaio sofreu uma queda da janela de um hotel e recebeu a visita do amigo e ator Iran Malfitano durante sua recuperação

O ator Iran Malfitano contou que foi visitar o amigo e ator Sidney Sampaio durante a recuperação em casa. Sidney deu um susto em sua família e nos seus fãs ao sofrer uma queda da janela de um hotel no Rio de Janeira na semana passada. O artista teria tido um surto por causa dos remédios que tomou para a insônia. Ele foi levado para o hospital com fraturas e se recupera em casa. Agora, Iran contou como o amigo está.

Em conversa com o Jornal Extra, Malfitano disse que Sidney está bem e com a perna imobilizada. "A gente chegou no hospital, ele estava bem, estava com escoriações por causa da queda. A perna esquerda imobilizada, com gesso, mas ele estava tranquilo, conversando de boa. Esses momentos é importante ter o apoio dos amigos. Tenho orado muito para que ele se recupera prontamente. Graças a Deus eu já fiquei sabendo que ele está bem", disse ele na publicação.

O que aconteceu com Sidney Sampaio?

No final de semana, a equipe de Sidney Sampaio se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator para que ele caísse da janela de um hotel. "O ator Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária, Cláudia Melo. Quaisquer informações vinda de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais”, informaram.

Em outro momento, a ex-mulher dele, Juliana Gama, que é a mãe do filho do ator, também se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator. "Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem", disse ela.

E completou: "Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente".