Internado, Stenio Garcia aparece pela primeira vez no hospital

Stenio Garcia grava vídeo direto do hospital para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde

O ator Stenio Garcia gravou um vídeo direto do seu quarto no hospital no Rio de Janeiro após ser internado. Ele está em observação há alguns dias após ser internado com dores e quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada. Agora, o artista mostrou que está bem e em recuperação.

Nesta terça-feira, 4, o ator apareceu com a roupa de paciente do hospital enquanto se alimentava e mandou um recado para os fãs. “Eu agradeço as orações e quero mandar um beijo para todos vocês. Beijão”, disse ele.

Na legenda, a equipe dele completou: “Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)

Nesta semana, a esposa dele, Mari Saade, contou mais detalhes sobre a ida do marido ao hospital. "Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", diz a nota. "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês."

Além disso, ela informou que ele passará por um exame para que os médicos possam fechar o diagnóstico. "[Ele fará um] exame nuclear para rastreio de leucócitos que toma radiação e faz imagens. [Fizemos] hoje duas vezes, amanhã mais imagens e depois de amanhã se precisar. Estamos no caminho pra fechar o diagnóstico e direcionar melhor o tratamento, mas esse exame pode levar até 72 horas", disse ela.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético. “Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou.

Em contato na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ia desinchar, e que já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.