Esposa de Stenio Garcia abre o jogo sobre a internação do marido: 'Pinçamento do nervo'

Esposa de Stenio Garcia nega relação da internação dele com a harmonização facial que ele fez há pouco tempo

Esposa do ator Stenio Garcia, Mari Saade atualizou os fãs sobre o quadro de saúde do marido durante internação em um hospital no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado no último final de semana com quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada, e dores no corpo. Agora, ela contou que ele está melhor e que os médicos descartaram uma suposta relação com a harmonização facial que ele fez há pouco tempo.

"Passando pra informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações ou bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo", disse ela.

E completou: "Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês".

No domingo, 2, Mari Saade compartilhou um boletim sobre a ida do marido ao hospital. “Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16h com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana. Sua esposa, Mari Saade está no hospital acompanhando ele. E o médico pediu para que ele não receba visitas, até a infecção melhorar”, escreveu.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet nos últimos dias após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT. Agora, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético. “Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. “Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. “A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou.

Em contato na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stenio Garcia ainda contou que o rosto ia desinchar, e que já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.