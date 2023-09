Internado na UTI, Mingau desperta e abre os olhos pela primeira vez, diz boletim

Boletim médico traz novas informações sobre o quadro de Mingau; o baixista do ‘Ultraje a Rigor’ despertou após ser baleado na cabeça

Nesta quarta-feira, 20, o hospital São Luiz do Itaim trouxe uma notícia esperançosa sobre o quadro de saúde do baixista da banda 'Ultraje a Rigor', Mingau. Segundo informações do novo boletim médico, o músico reagiu e abriu os olhos pela primeira vez desde que foi baleado na cabeça no dia 02 de setembro.

De acordo com o boletim divulgado pela filha do baixista, Isabella Aglio, Mingau continua internado na UTI, mas despertou após iniciar o processo de “desmame” de ventilação mecânica e ter sua sedação retirada: “O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva”, diz a nota.

O hospital confirmou que Mingau abriu os olhos pela primeira vez e segue estável em seu processo de recuperação: “Tendo apresentado nesta quarta-feira (20) um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”, finalizaram.

Boletim médico traz novas informações sobre o quadro de Mingau - Reprodução/Instagram

Através das redes sociais, a herdeira de Mingau costuma compartilhar atualizações sobre o estado do pai, além de desabafar sobre a saudade. Na última segunda-feira, 18, Isabella completou 27 anos e prestou uma homenagem ao baixista: "Você é a pessoa mais forte que já conheci mesmo, você é um milagre e tenho certeza que sairemos dessa juntos, pai", diz o texto escrito pela influenciadora.

O que aconteceu com Mingau?

Mingau está internado há quase três semanas, desde o início de setembro. O músico foi baleado ao entrar em um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo, enquanto dirigia o seu carro. O veículo foi atingido por vários disparos e um deles atingiu a cabeça do artista. De acordo com o site G1, a Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico.

Após a internação, ele passou por uma cirurgia para retirada de qualquer material estranho na área do ferimento, além de se submeter a outro procedimento cirurgico para aliviar a pressão na cabeça e amenizar risco. Após as cirurgias, Mingau também passou por uma traqueostomia.