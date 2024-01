Internado, Evaristo Costa diz que recebeu diagnóstico errado

O jornalista Evaristo Costa aproveita o tempo livre no hospital para contar a história de quando recebeu um diagnóstico errado

O jornalista Evaristo Costa está internado em um hospital para o tratamento de uma complicação relacionada com a Doença de Crohn. Porém, ele contou que nem sempre recebeu o diagnóstico correto. Nesta terça-feira, 16, ele disse que já recebeu um diagnóstico errado e relembrou os sintomas que teve.

"Achei super importante essa pergunta, ninguém tinha me feito ainda. Por isso, resolvi parar para respondê-la porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado. Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarréia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, uma dor terrível, uma queimação na parte inferior da minha barriga. Barriga sempre inchada, dolorida, alta produção de gases e todos esses sintomas pioraram durante durante a noite. Eu dormia sentado porque era mais confortável", disse ele.

Então, ele contou quando decidiu procurar um médico e qual foi o diagnóstico errado. "O que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças. Eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas na escola e, quando procurei o médico, ele me diagnosticou com gastrite. Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite", afirmou.

Por fim, ele disse que finalmente recebeu o diagnóstico correto, mas precisa se cuidar para a doença entrar em remissão e ele parar de ter complicações. "Meu corpo está com a imunidade muito baixa e aberto para receber qualquer tipo de vírus e bactérias", afirmou.

