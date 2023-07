Grávida, Fabiana Justus passa por cirurgia e revela o motivo

Fabiana Justus aparece em quarto no hospital após realizar uma cirurgia durante a gravidez: 'Me acalmaram'

Filha do empresário Roberto Justus, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus surpreendeu os fãs ao contar que passou por uma cirurgia durante a gravidez. Ela espera o nascimento do terceiro filho, Luigi, fruto do casamento com Bruno D'ancona, e precisou realizar um procedimento no hospital.

A estrela contou que foi diagnosticada com uma hérnia umbilical e precisou operar. Por isso, ela foi internada e o procedimento já foi realizado. Nas redes sociais, ela mostrou uma foto em seu leito e contou o motivo do seu sumiço das redes sociais.

“Sumida porque ontem tive que operar uma hérnia umbilical! Um procedimento simples e está tudo bem, graças a Deus! Luigi firme e forte na barriga. Confesso que estava nervosa ontem, mas meus médicos são maravilhos, me acalmaram e deu tudo certo”, afirmou ela.

Então, ela contou que a noite não foi tão fácil no hospital. “Dormi umas quatro horinhas e agora não consigo mais. Muita coisa conectada, soro, remédios, etc”, escreveu ela, que também mostrou a barriga de grávida com o curativo da cirurgia enquanto era examinada pelo médico.

Fabiana Justus mostra a decoração do quarto das filhas gêmeas

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus caprichou na decoração do novo quarto das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, frutos do casamento com Bruno D'ancona. A mamãe coruja gravou um vídeo para as redes sociais com os detalhes da nova decoração do espaço luxuoso.

O novo quarto das meninas conta com camas em formato de L, decoração com o tema de arco-íris no papel de parede e nos enfeites e também detalhes encantadores, como o lustre em formato de flor e as várias almofadas coloridas, além da penteadeira com dois espelhos redondos.

“E é com muito carinho que divido com vocês o quarto de 'mocinhas' que as pitucas tanto me pediram! Um sonho em forma de quarto! Fico sem palavras toda vez que olho para ele! Meus bebês cresceram”, disse ela na legenda.