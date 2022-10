Gracyanne choca ao se alongar com Belo: "flexibilidade de milhões"

A musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao alongar completamente as pernas com ajuda do marido Belo

A musa finess Gracyanne Barbosamostrou para o que veio ao postar um vídeo se alongando com o cantor Belo. Deitada e com o peso do corpo do marido por cima, ela colocou uma das pernas encostando-a em sua cabeça, em uma espécie de espacate no ar.

No áudio do vídeo, a música dizia que se "mulher é tudo igual", questionava se alguém tinha uma mulher que nem aquela. Na legenda do vídeo, Gracy escreveu: "Dizem que que mulher é tudo igual. E aí me conte a sua opinião".

Após o alongamento, eles trocaram de lugar e a morena ficou por cima do marido, rebolando enquanto a música tocava.

"Chegaaaa pegou fogo meu celular com essa cena", escreveu uma seguidora do casal. "Já deu uma dor nas costas", brincou outra.

Confira o vídeo de Gracyanne Barbosa e Belo: