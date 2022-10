Belo revela se bumbum de Gracyanne Barbosa atrapalha na hora de fazer amor: ''Ajuda''

Belo foi questionado sobre bumbum de Gracyanne Barbosa incomodar na 'hora H' e cantor respondeu

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 07h39

O bumbum de Gracyanne Barbosa (39) virou assunto mais uma vez na rede social da musa fitness. Neste domingo, 16, ela abriu uma caixinha de perguntas e quem recebeu um questionamento dos seguidores dela foi o cantor Belo (48).

Na pergunta enviada pelo internauta, o músico foi questionado sobre os glúteos volumosos da esposa atrapalharem na hora de fazer amor.

Dando risada, Gracyanne Barbosa gravou a resposta do amado, que surgiu com um semblante feliz. "Não atrapalha não, ajuda", revelou para todos.

A influenciadora ainda completou a resposta do marido com. "Só ajuda né, tudão?", escreveu sobre a relação deles.

Nos últimos dias, a famosa abriu outra caixinha de perguntas em sua rede social e surpreendeu ao responder como é morar com 11 pessoas em casa. Com neta, enteada, sogra, mãe e bichos, a famosa vive uma espécia de reality da vida real.

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. No último sábado, 08, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!