Gisele Bündchen fala de influência da alimentação em sua mudança de hábitos

Com o lançamento de seu segundo livro, Gisele Bündchen compartilhou detalhes de como conseguiu mudar os hábitos por meio da alimentação

Após o lançamento de seu segundo livro, o "Nutrir: Receitas Simples Para Corpo e Alma",Gisele Bündchen deu mais detalhes sobre o novo projeto e revelou como conseguiu mudar a vida por completo por meio da alimentação durante entrevista ao Hugo Gloss divulgada nesta sexta-feira, 12

Sobre o livro de receitas, publicado no dia 26 de março, a modelo compartilhou o que a levou a compartilhar suas experiências. "Eu acho que a nossa saúde é a nossa maior riqueza. Eu acho que, se a gente não tem a nossa saúde, a gente realmente não tem como estar bem. Eu sou uma pessoa que adora dividir as coisas que me fazem bem. Eu sou canceriana, sou super da família, da casa. Se alguma coisa faz bem pra mim, eu quero que todo mundo possa saber disso. E assim foi com o livro", explicou.

Gisele também contou que viu a necessidade de ajudar mães que se sentem sobrecarregadas no dia a dia. "Eu já dividia as receitas com as minhas irmãs. E eu tenho também várias mães da escolinha dos meus filhos... As crianças iam brincar lá em casa e eles falavam que comiam vegetais na minha casa. E as mães perguntavam: 'Como é que você fez meu filho comer vegetal?' Eu dizia: 'E fácil, é só colocar aquilo''.

E completou: "Eu comecei a ver que tinha um espaço que as pessoas se sentiam, especialmente as mães, muito sobrecarregadas, e não sabiam nem onde começar na cozinha, então acabavam alimentando de uma forma mais rápida que, de repente, não era a forma mais nutritiva para as crianças".

A famosa explicou que a obra fala, também, sobre a filosofia de vida que ela traz consigo. "As pessoas deviam estar imaginando: 'O que a Gisele tá fazendo com um livro de receitas... O que é isso? Não tem nada a ver com o que ela faz!. Mas, na verdade, tem muito a ver com o que eu faço. Como nada é mais importante que minha saúde, meu corpo, como meu templo. A forma como eu me alimento tem tudo a ver com como eu vou me sentir, com a energia que eu tenho durante o dia e eu quero poder dividir isso. Tem o alimento, mas tem toda a minha filosofia de vida", disse ela.

Ainda durante a entrevista, Gisele expôs que mudou os hábitos e iniciou os cuidados com a saúde após passar por um momento delicado, com ataques de pânico e depressão na juventude. "Eu estava na rodinha do hamster e não estava percebendo. Sabe quando você está fazendo as coisas no piloto automático? Eu não estava consciente do que estava me alimentando, eu não estava descansando. Eu estava dois dias num país, dois dias aqui, três dias ali, vivendo fora de uma mala. Eu não estava dentro do meu corpo, não estava presente. Eu tive ataques de pânico, tive depressão nos meus 22, 23 anos", recordou.

"Depois de ir em vários especialistas que me receitavam remédios, e eu nunca fui de tomar remédio... Eu vim de uma família que tinha chá para tudo. Era a natureza, o poder da natureza de nos curar. Eu não ia fazer uma coisa que para mim não era natural", prosseguiu.

Nesse momento, foi quando ela encontrou um profissional que apontou os "erros" em sua rotina, auxiliando em sua mudança. "Então finalmente encontrei esse médico naturopata. Foi a primeira vez na minha vida que eu conectei o alimento como alguma coisa que estava criando. Não só o alimento, mas os hábitos que eu estava vivendo, as coisas que eu estava escolhendo, estavam me deixando doente emocionalmente, fisicamente, tudo. O meu sistema nervoso, hormonal estava completamente desequilibrado. E, por isso, que eu estava vivendo esses ataques de pânico e essa depressão", declarou.

Bündchen ainda pontuou como o cigarro, a cafeína e as bebidas alcoólicas influenciavam negativamente no seu dia. "Eu fumava um maço de cigarro por dia, e à noite, eu estava assim porque eu estava bebendo café. Depois que eu comia um monte de comida, tipo batata frita, bife, junk food, qualquer coisa que parasse na minha frente, depois que eu comia tudo isso, eu ficava cansada e bebia mais café para levantar, pra dar um up. Quando eu chegava em casa, à noite, estava tremendo de tanto café que eu tinha tomado. Aí eu bebia um vinho para conseguir descansar. Eu fazia isso todo santo dia.

Não tem sistema que aguente".

Segundo ela, essa mudança de hábitos foi um grande desafio que enfrentou. "Eu aprendi que os desafios são oportunidades disfarçadas. Nas primeiras duas semanas, eu achei que ia morrer, porque eu estava tendo dores de cabeça que eu nunca tive na vida. É que eu não sabia o que era, porque eu parei tudo num dia. Eu sou muito disciplinada, porque eu acho que a disciplina, ela traz a liberdade. É você que vai fazer essas escolhas. Eu estava acostumada com essa forma de viver que pra mim era natural", refletiu a famosa.

Apesar das dificuldades no início do processo, Gisele é influenciada pela mudança de hábitos até hoje. "Eu queria tanto me sentir melhor que eu falei assim: 'Qualquer sacrifício, nesse momento, vale a pena'. Depois de três meses assim, o meu paladar mudou completamente. Eu não tinha nem vontade de comer as coisas que eu comia antes, tudo mudou na minha vida, tudo", contou ela, que também adotou a meditação e diversificou as atividades físicas.

De acordo com a modelo, toda essa mudança impactou em suas amizades. "Eu comecei a ver que as escolhas que eu estava fazendo é que estavam criando a minha realidade. Eu nunca mais fumei, mas eu bebia um pouquinho. De vez em quando, em uma festinha de aniversário de alguém, ainda bebia uma bebida. Eu comecei a malhar todo dia e depois eu meio que entrei em uma outra vibe, outra frequência, tudo mudou e eu fiquei mais consciente. Fiquei mais presente, fiquei mais feliz. Os meus relacionamentos mudaram. Eu olhava e pensava: 'Gente, olha essas pessoas que estão ao meu redor'. É como se eu tivesse trocado uma frequência do rádio. A frequência atrai coisas diferentes. Pessoas diferentes", argumentou Gisele.

Gisele Bündchen mergulha em fase de transformação

A passagem de Gisele Bündchen pelo Brasil durou menos de 72 horas. Tempo mais do que suficiente para causar um burburinho com proporções que só a gaúcha – uma das brasileiras de maior destaque na história da cena internacional – poderia atingir. Após conquistar as passarelas, hoje, a übermodel ocupa um lugar de mito midiático, fazendo com que os holofotes se voltem não apenas para sua beleza e feitos fashionistas, mas também para cada um de seus passos, sejam eles profissionais ou pessoais.

Nos últimos tempos, Gisele vivenciou altos e baixos e viu sua vida e rotina se transformarem por completas. Primeiro, o término do casamento de 13 anos com Tom Brady, com quem tem Benjamin (14) e Vivian Lake (11); depois a sequência de especulações sobre sua vida amorosa e, por último, a morte de sua mãe, Vânia, aos 75 anos, vítima de um câncer. A estrela, como todo ser humano, sofreu, mas soube dar a volta por cima, superar a fase e se reinventar. “Eu sinto que as mudanças são em tantos níveis que é uma transformação total, porque você tem que se reencontrar, quem sou eu? Estou passando por um processo de analisar o que realmente quero, quais são prioridades”, falou Gisele, cuja estadia rápida e intensa pelo País, foi suficiente para comprovar que ela, definitivamente, está de braços abertos para a nova vida. Confira a entrevista completa clicando aqui!