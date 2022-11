Galvão Bueno é internado após testar positivo para covid-19: ''Remédio nenhum''

A uma semana da Copa do Mundo, narrador Galvão Bueno foi internado para tratar covid-19

O locutor Galvão Bueno (72) está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo após testar positivo para a covid-19. A uma semana da Copa do Mundo, a voz global conhecida no futebol deverá ficar internado por três dias

"Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", acalmou Galvão os fãs ao aparecer em uma bicicleta no hospital.

"Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia", escreveu o narrador na legenda da publicação e dizendo "sai fora, covid" e que "não poderia estar melhor".

Galvão Bueno grava vídeo no hospital; veja:

Galvão Bueno faz pedido para a Seleção Brasileira em sua última Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno está em clima de despedida ao se preparar para fazer as narrações em sua última Copa do Mundo. Neste ano, ele vai se despedir da Globo após mais de 40 anos de parceria e não pretende mais ser narrador esportivo na TV aberta.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 20, Bueno contou sobre a emoção deste momento em sua vida e também revelou qual é o seu pedido para a Seleção Brasileira. “A pergunta que eu mais tenho respondido é sobre o meu último jogo no dia 18 de dezembro. O que eu peço, se eu posso ter um presente depois de 13 Copas do Mundo e praticamente 50 anos de televisão, é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado e tenha a oportunidade de lutar pelo hexa. Aí eu já me emociono aqui e vou me emocionar lá. Eu não imagino o que vai acontecer, mas vai ser muito bom”, disse ele.

