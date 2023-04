Flay tem reações extremas ao usar chip com hormônio: "10 quilos"

No Fantástico, cantora Flay falou sobre os efeitos colaterais do "chip da beleza" colocado por ela

A cantora e ex-BBB Flay falou sobre um chamado "chip da beleza" em uma reportagem do 'Fantástico'. Ele consiste na implantação de hormônio para fins estéticos, como ganho de massa e emagrecimento.

Ela teve uma péssima experiência ao implantar a tecnologia e mostrou os efeitos colaterais. "Essa semana eu recebi na minha casa o FANTÁSTICO para bater um papo super especial e necessário com essa maravilhosa @flaviacintraoficial não percam hoje no @showdavida", avisou ela no seu Instagram.

Na entrevista, ela contou o que aconteceu em seu corpo: “Começou a cair bastante meu cabelo. A minha pele foi a minha maior tristeza. O meu rosto começou a encher completamente de espinha. Foi com o chip que ganhei 10 quilos“.

Nas redes sociais, a campeã do reality show musical 'The Masked Singer' continuou alertando sobre o procedimento: “A questão é a falta de informações dos próprios médicos sobre ser um chip cheio de hormônios. Nada disso foi passado na época para mim. Por isso mesmo a importância de levar a informação para TV para que outras pessoas não caiam na mesma cilada".

Veja: