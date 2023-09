Fixação de fratura: entenda o procedimento realizado pelos médicos de Kayky Brito

Fixação de fratura: veja qual é objetivo do procedimento realizado pelos médicos em Kayky Brito

O novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito revelou nesta segunda-feira, 4, que os médicos responsáveis pelos cuidados com o ator realizaram a "fixação" das fraturas causadas pelo atropelamento.

Esse tipo de procedimento é utilizado para estabilizar os ferimentos. De acordo com informações da Revista Brasileira de Ortopedia, a fixação pode acontecer com a instalação de pinos de fixação cutâneas conectados por uma barra metálica ou por meio de resina acrílica. A formação de uma estrutura externa ajuda na recuperação.

Assim, o ator pode ter mais facilidade para se recuperar do acidente e evitar sequelas motoras. Segundo os médicos, o procedimento foi realizado na pelve (osso da bacia) e no membro superior direito (braço).

Segundo o comunicado divulgado à imprensa, o artista segue em recuperação, internado na Unidade de Terapia Intensiva: “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, diz a nota.

Mais cedo, a irmã do ator garantiu que recebeu boas notícias nesta manhã e se mostrou confinante com a recuperação de Kayky Brito. "Eu acordei forte, notícias boas, conversei com você (chata né? mesmo você não estando eu aqui eu continuo falando o dia inteiro com você!), tomei banho, rezei e pensei: 09:00 e ainda nenhuma lágrima! Que evolução!!!", disse Sthefany na publicação.

Kayky Brito sofreu politrauma

Vale lembrar que Kayky Brito enfrenta um quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano por conta do acidente. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo, que prestou socorro ao ator, enquanto atravessava a rua na madrugada do último sábado, 2.