Filho de Ronaldo surpreende seguidores com “antes e depois”: “Deu aula”

DJ Ronald, filho de Ronaldo, compartilhou em suas redes sociais um vídeo de “antes e depois” do seu corpo e incentivou seguidores a se exercitarem

Nesta quarta-feira, 7, DJ Ronald surpreendeu as redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando o antes e depois de seu corpo. O filho do ex-jogador de futebol Ronaldo mostrou em seu Instagram a conquista da boa forma na academia.

No início do clipe, o DJ posava sem camisa e escreveu na legenda: “No começo, tudo que eu queria era emagrecer”. Após isso, o filho o ex-atleta mostrava o processo de 12 meses que passou na academia treinando.

“O que antes eram 2 dias por semana, hoje se tornaram 4 e do jeito que tá indo, irão se tornar 6 logo menos (e quem sabe vire 7 um dia)”, ainda escreveu Ronald na legenda da publicação.

Ele ainda incentivou seus seguidores a se exercitarem: “O vídeo descreve bem esse sentimento e espero que possa servir pra inspirar alguém a começar essa jornada de buscar a saúde, pois foi assim que começou pra mim, e estou longe de parar”.

Nos comentários, diversos famosos adoraram o vídeo de Ronald e interagiram com o DJ. “Boa, guri! Eu continuo 1 vez por semana e reclamando os outros 6 dias”, brincou o apresentador e jornalista Tiago Leifert. E a esposa do Dj Alok, Romana Novais escreveu: “Bora! Saúde em primeiro lugar Ronald! Seja sua maior prioridade”.

Os seguidores do DJ também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Quem quer, consegue”, escreveu uma seguidora. E outro fã escreveu: “Sensacional”.

E outra seguidora ainda escreveu: “Muito lindo e com mais saúde! Parabéns pelo foco e pela força de vontade”. Outra admiradora ainda escreveu: “Esporte é vida”. E um fã escreveu: “Deu aula”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Ronald (@rnldmusic)

Praia!

Recentemente, o jogador Thiago Silva foi fotografado na praia jogando futevôlei. O atleta foi visto no Rio de Janeiro jogando bola na areia. Ele vestia apenas camiseta cinza e uma sunga vermelha.

O flagra do jogador na praia aumentou especulações de que o atual jogador do time Chelsea no Reino Unido estaria se mudando para seu país natal para jogar em um time nacional.